Tim, arriva il 5G

(Ipa)

Al via i servizi 5G di Tim con l'obiettivo di dare il via alla trasformazione digitale del Paese: si parte da Roma, Torino e Napoli (presso il Villaggio delle Universiadi) dove Tim ha già acceso il 5G e reso disponibili i primi servizi commerciali per famiglie e aziende, per arrivare entro quest’anno in altre 6 città – Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari - 30 destinazioni turistiche, 50 distretti industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, con velocità fino a 2 Gigabit al secondo.

Entro il 2021 saranno 120 le città coperte, 200 le destinazioni turistiche, 245 i distretti industriali e 200 i progetti specifici per le grandi imprese, con una velocità che aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps con una copertura complessiva pari a circa il 22% della popolazione. Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless Access). Tutte le potenzialità del 5G di Tim sono state illustrate oggi a Roma nel corso dell'open day a cui dopo un saluto dell'amministratore delegato Luigi Gubitosi le potenzialità della nuova tecnologia sono state illustrate da Carlo Nardello, Chief Strategy, Customer Experience Transformation Officer e Lorenzo Forina, Chief Revenue Officer.

Il 5G porterà ad una trasformazione fino a oggi inimmaginabile della rete fissa e mobile, con prestazioni 10 volte superiori a quelle attuali: maggiore velocità di download (almeno 10 volte superiore al 4G), minor latenza (10 volte inferiore al 4G), maggiore densità di dispositivi gestiti (fino a 10 volte), uso significativo dell’Internet of Things per connettere simultaneamente fino a 1 milione di device e sensori per Km2 con altissima qualità e affidabilità.

Il 5G di Tim aprirà la strada a una nuova generazione di servizi importanti per lo sviluppo digitale del Paese, che miglioreranno la qualità della vita quotidiana di cittadini e imprese in diversi settori, dalla sanità alla scuola alla mobilità. Il settore turistico e culturale sarà tra i primi a beneficiare delle applicazioni della nuova tecnologia. Con speciali visori si possono effettuare visite immersive da remoto in virtual reality a musei e luoghi storici, con la possibilità di dialogare nello stesso ambiente virtuale con una vera guida turistica collegata da chilometri di distanza.

Altra importante applicazione che rende evidenti i benefici del 5G è il cloud gaming con la possibilità di giocare in streaming, anche in mobilità, in una modalità molto coinvolgente. E’ già possibile seguire un evento live di eSport, cambiando in real time il punto di vista sullo schermo grazie alla funzione multiview con flussi video contemporanei, ad esempio durante una partita di football. In ottica Industry 4.0 sono state avviate applicazioni nel campo della robotica e dell’automazione industriale. Con la connessione mobile è possibile comandare bracci robotici utilizzando le funzioni che il servizio 5G offre in termini di banda e latenza. Da dispositivi remoti come laptop e tablet si potranno gestire catene di produzione collocate in location differenti avendone il controllo in real time.

Il lancio del 5G sarà accompagnato da un nuovo spot istituzionale on air a breve che accompagnerà le prime offerte commerciali per la clientela consumer e business lanciate da Tim per utilizzare da subito la rete di nuova generazione. Tim offrirà inoltre il roaming 5G in sei Paesi iniziando entro luglio con Austria, Gran Bretagna, Svizzera, per proseguire successivamente con Spagna, Germania ed Emirati Arabi.

Per accompagnare questa profonda trasformazione digitale che si sta avviando, Tim dopo l’estate lancerà specifiche iniziative di formazione e alfabetizzazione digitale rivolte a cittadini e imprese.

I corsi saranno gratuiti e svolti sia on line sia nelle diverse sedi di Tim Academy e in altri spazi presenti sul territorio, con l’obiettivo di accompagnare gli italiani all’utilizzo dei nuovi servizi offrendo così un sostegno concreto alla diffusione delle nuove tecnologie e al loro utilizzo nella vita quotidiana.