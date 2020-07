Grecia, effetto elezioni: rendimenti bond ai minimi per vittoria centro-destra

Nuovi minimi dei tassi sui titoli di Stato ellenici, sulla scia dell'entusiasmo dei mercati per la vittoria del centro-destra di Nuova Democrazia con Kyriakos Mitsotakis alle elezioni di domenica e l'attesa di un rinnovato impegno per la crescita nel paese. I rendimenti sono scesi al 2,09% con lo spread in calo a 246,1 punti.

Il nuovo governo del paese, uscito lo scorso anno dal programma di salvataggio Ue, punta a ottenere maggiore flessibilità dai creditori internazionali per poter ridurre le tasse, fare leva sugli investimenti e rilanciare così la crescita dopo le politiche di austerity del piano della troika Ue sotto il governo di Alexis Tspiras, al quale comunque si deve il risanamento dei conti pubblici ellenici.