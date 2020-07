Bper, assegnato premio di studio 'Guido Monzani'

Si è svolta ieri mattina nella sede di Bper Banca in via San Carlo a Modena la cerimonia di consegna del Premio di studio Guido Monzani 2019, destinato ai laureati magistrali nell'Ateneo Unimore autori di tesi in ambito bancario e finanziario discusse tra giugno 2018 e aprile 2019. La vincitrice di questa edizione è Daniela Pennetta, alla quale il Vice Direttore generale di Bper Banca Gian Enrico Venturini ha consegnato il riconoscimento del valore di 2.750 euro.

Pennetta ha discusso la tesi dal titolo 'Tecnologia e intermediazione finanziaria. Uno studio dei modelli di business del Lending Based Crowdfunding', di cui è stato relatore Stefano Cosma, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari di Unimore.

La tesi magistrale ha preso in esame le caratteristiche operative delle società che gestiscono piattaforme di Lending Based Crowdfunding, con l’obiettivo di individuare e analizzare i differenti modelli di business adottati. Si tratta di un lavoro innovativo, poiché in letteratura vi sono pochi contributi limitati unicamente alle diverse modalità di intermediazione adottate dalle società operanti nel settore.

Inoltre, considerata la qualità della tesi, del percorso di studi e professionale, la commissione ha deciso di procedere alla consegna di un Premio Speciale di 1.000 euro a Marco Franchini, che ha discusso la tesi magistrale dal titolo 'La diversificazione delle banche europee nell’asset management: un’analisi delle determinanti e degli effetti sulla performance'. Il lavoro presenta diversi elementi di originalità, sia per le variabili oggetto di indagine sia per la metodologia utilizzata.

Nel corso della cerimonia di premiazione il Vice Direttore generale Venturini ha sottolineato l’importanza che Bper Banca attribuisce alla valorizzazione delle risorse umane nello svolgimento delle molteplici attività aziendali, evidenziando l’attiva collaborazione della Banca con l’Ateneo, concretizzata tra l’altro con il Premio di studio Monzani.