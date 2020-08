Bono: "Ci servono 5-6mila lavoratori ma non so dove trovarli"

(Fotogramma)

“Nei prossimi due o tre anni avremo bisogno di 5-6mila lavoratori ma non so dove andarli a trovare... Carpentieri, saldatori... Abbiamo lavoro per 10 anni e cresciamo ad un ritmo del 10% ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare. D’altra parte, se uno si accontenta di fare il rider a 500/600 euro... Da noi un lavoratore medio prende 1600 euro: purtroppo mi sembra che abbiamo su questo cambiato cultura”. Così l’ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, nel corso di una tavola rotonda dedicata al lavoro che cambia alla conferenza di organizzazione della Cisl.

“Sento parlare tanto di lavoro, crescita, infrastrutture, porti, autostrade e aeroporti... e penso che noi fra un po’ di tempo avremo più università che laureati, più porti che navi, più aeroporti che passeggeri. Questi sono gli sprechi del Paese: vogliamo tutto ma vogliamo che lo facciano gli altri”, conclude criticando anche il sindacato responsabile di “un appiattimento generalizzato: non posso pagare un saldatore come un magazziniere, lo dovrei pagare come un ingegnere e invece no”.