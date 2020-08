Il Lotto è un importante sostegno al patrimonio culturale

(Foto dal sito lottomatica)

Il Lotto riveste un ruolo di primo piano per il sostegno al patrimonio culturale e storico del Paese. E' quanto emerge dal Rendiconto Generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 presentato dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria per ciò che concerne il ministero per i Beni e le attività culturali.

Il Lotto contribuisce infatti a diverse decine di voci di spesa, i capitoli più pesanti sono la conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, compresa la manutenzione straordinaria del patrimonio storico (oltre 6,6 milioni), le spese per l'estensione della rete fonia dati immagini agli istituti territoriali per la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale (circa 6,7 milioni), la conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, per il patrimonio storico, (oltre 6,3 milioni), le spese per il restauro, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale (circa 3,3 milioni); la conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali per la gestione, e la valorizzazione dei beni culturali (2,7 milioni), e i con tributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo (le voci sono due, una per oltre 2 milioni di euro, e un’altra per oltre 1,3 milioni).