Alitalia, corsa a quattro

Sono quattro le buste contenenti la dichiarazione di interesse per partecipare alla cordata per Alitalia arrivate questa sera a Mediobanca, advisor delle Fs. Entro le 18, secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, sono arrivate le offerte da parte di Atlantia, del gruppo Toto, (che ha inviato la lettera con la dichiarazione di interesse a Mediobanca) di Claudio Lotito, presidente della Lazio, e dell'azionista di Avianca, German Efromovich. Il presidente della Lazio Lotito, fanno notare fonti a lui vicine, "entro i termini ha presentato tutta la documentazione necessaria dimostrando di essere un imprenditore che rispetta gli impegni presi, solido e capace".

Commenta la notizia via social il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio: "Oggi sono state presentate quattro offerte per la nuova Alitalia - scrive su Facebook -. È una buona notizia. Ci sono più possibilità di scelta. Come ho assicurato, domani - 15 luglio - si chiudono i termini per la formazione del consorzio di imprese che dovrà rilanciare la nuova Alitalia. Domani è una giornata importante, perché il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato dovrà scegliere il partner (o i partner) con cui iniziare il percorso per la nuova Alitalia. Auspico che si scelga tra le offerte più ambiziose e non tra quelle più conservative".

"Ma ricapitoliamo un attimo: quando mi sono insediato al ministero dello Sviluppo economico - ricorda Di Maio - ho promesso ai cittadini italiani che non avremmo solo salvato Alitalia, ma che l'avremmo rilanciata con un piano ambizioso che prevedesse la presenza dello Stato nella compagine societaria. Questo perché abbiamo bisogno che la nuova Alitalia contribuisca alle politiche turistiche del Paese, andando a prendere turisti in tutto il mondo sulle rotte di lungo raggio, per portarli nel Paese più bello che c'è: l'Italia".

"Così fanno in Francia con Air France e in Olanda con KLM. La quota maggioritaria della nuova Alitalia - sottolinea Di Maio- sarà costituita da Ferrovie dello Stato e dal ministero delle Economie e Finanze, che ne possederà il 15%. Alla compagine di Stato ha manifestato interesse ad affiancarsi Delta Airlines, una delle migliori compagnie al mondo, a dimostrazione della bontà dell'operazione di mercato che è stata messa in campo".

"Ora - conclude il ministro - manca il 'quarto elemento'. Entro domani si dovrà scegliere tra le offerte pervenute e mettersi al lavoro per avviare il confronto con i dipendenti per chiudere l'accordo sindacale. Voglio essere l'ultimo ministro che si occupa di Alitalia. Torniamo a farla volare in tutto il mondo, a testa alta!"

Fonti del Mise spiegano che le premesse per il rilancio di Alitalia ci sono tutte: "Bene le quattro offerte - affermano le fonti -. Ci sono tutti i margini per decidere il consorzio e rilanciare definitivamente Alitalia. Le numerose offerte arrivate dimostrano la bontà dell'operazione di mercato".