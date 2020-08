Bper si aggiudica premio Top Legal award

Bper Banca si è aggiudicata nei giorni scorsi un prestigioso premio, il Top Legal award per il proprio Servizio legale, riconosciuto quale migliore struttura legale dell’anno per l’innovazione. I Top legal awards, che vedono ogni anno partecipare centinaia di candidati, tra strutture legali e professionisti, vengono assegnati da una giuria composta da numerose figure apicali provenienti dalle maggiori direzioni legali, fiscali e finanziarie in Italia, ciò al fine di garantire la correttezza dello svolgimento della gara e la competenza tecnica necessaria per valutare le candidature.

La competizione, che in una prima fase ha previsto una scrematura fino a tredici finalisti nella categoria Direzione legale dell’anno per l’innovazione, ha quindi visto prevalere, sugli altri candidati rappresentati da aziende e multinazionali di diversi settori industriali e dei servizi, il team legale di Bper Banca. A quest’ultimo è infatti stato riconosciuto il merito di aver introdotto importanti innovazioni nei metodi di lavoro e nelle modalità di rapporto con clienti, colleghi e professionisti esterni, che hanno contribuito a incrementare l’efficienza e hanno consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nel ritirare il premio, il Responsabile del Servizio legale di Bper Banca, Avv. Paolo Mazza, sottolineando l’importanza di un riconoscimento che va a tutta la “squadra”, ha evidenziato che questo risultato è stato reso possibile dalla Direzione della Banca, che ha sempre sostenuto le iniziative proposte, investendo le necessarie risorse, e garantendo nel contempo l’autonomia gestionale e operativa della struttura.