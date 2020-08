Poste, Farina: "Investimento in logistica e tecnologia è dovere industriale"

Maria Bianca Farina, presidente di Poste Italiane, alla presentazione dell'hub di smistamento pacchi di Bologna (Foto dal profilo Twitter di Poste Italiane)

"Investire nella logistica e in tecnologia e innovazione nel comparto dei pacchi ha rappresentato un'opportunità strategica per Poste, ma anche un dovere industriale e un impegno verso i nostri dipendenti e verso il Paese". Così Maria Bianca Farina, presidente di Poste, alla presentazione dell'hub di smistamento pacchi di Bologna, il più grande realizzato in Italia.