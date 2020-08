Intesa Sanpaolo: "Nel 2020 attesi tassi interesse su valori attuali"

(Fotogramma/Ipa)

“Ci troviamo in uno scenario molto complesso e inusuale per le famiglie italiane, caratterizzato da tassi molto bassi, con rendimenti obbligazionari negativi. La nostra previsione è che per tutto il 2020 i tassi di interesse si manterranno sui valori attuali”. Cosi’ Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo, in occasione dell’indagine sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani 2019, giunta alla sua nona edizione.

“La motivazione dei tassi a zero o negativi è rintracciabile nelle incognite, soprattutto di natura geo-politica, che interessano lo scenario macroeconomico”, ha osservato De Felice rilevando che “in presenza di un’inflazione sempre contenuta, le principali banche centrali mantengono un’intonazione espansiva della politica monetaria, determinando attese di tassi di interesse bassi e in riduzione”.

Uno scenario, ha rilevato De Felice, che ha determinato che gli italiani rivalutassero il ruolo dell’investimento immobiliare insieme all’incremento delle vendite di prodotti di bancassicurazione e a una crescita del peso del risparmio gestito.