Indagine Ue su Amazon

(FOTOGRAMMA)

La Commissione Europea ha avviato un'indagine antitrust per verificare se l'utilizzo da parte di Amazon di dati sensibili provenienti dai rivenditori indipendenti che vendono sul suo sito violino o meno le regole Ue a tutela della concorrenza. "Stiamo offrendo la massima collaborazione alla Commissione Europea - afferma Amazon - e continueremo a lavorare intensamente per sostenere le aziende di tutte le dimensioni e per aiutarle a crescere''.