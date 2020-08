Spazio, partnership Argotec con Performance iN Lighting

(Foto Argotec)

Presto nuovi test nello spazio per l'illuminazione a Led del futuro. Il Gruppo veronese Performance iN Lighting e Argotec hanno stretto una partnership per lo sviluppo di una ricerca scientifica finalizzata a sperimentare nello spazio un sistema di illuminazione a Led altamente innovativo. Ad annunciarlo è il Gruppo con sede a Colognola ai Colli, che ha aperto una collaborazione con Argotec, la società di Torino che ha realizzato, in partenariato con l'Asi, la macchina spaziale per il caffè ISSpresso, portata sulla Stazione Spaziale Internazionale durante la missione dell'astronauta Samantha Cristoforetti.

In stretta collaborazione con Argotec, Performance iN Lighting "ha messo a disposizione un team tecnico altamente specializzato in grado di studiare i parametri tecnici, fisici e termici in grado di soddisfare in orbita i requisiti di qualità". La direzione intrapresa dal Gruppo, spiega l'azienda veronese, "è sostenuta da una serie di attività collaterali che coniugano l’assetto scientifico con la divulgazione culturale in ambito educativo e sociale, che da sempre attestano il nostro spirito fortemente animato verso ogni tipo di collaborazione virtuosa nell’area del sociale".

Ed è in questo contesto che il Gruppo ha inaugurato ad Orvieto la mostra "Così Celeste" dedicata allo spazio e alla ricerca scientifica e allestita in occasione dei 50 anni dallo sbarco sulla Luna della missione Apollo 11 e delle conseguenti esplorazioni spaziali. L'esposizione, ospitata presso il teatro di Villa Mercede e che rimarrà aperta fino a novembre, "vuole ricostruire le grandi conquiste che hanno portato a conoscere i cieli sino a portare l’uomo a calpestare il suolo lunare: un vero e proprio viaggio attraverso immagini inedite, da Galileo Galilei alle stazioni aerospaziali" spiega il Gruppo veronese.