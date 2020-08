Zoppas, 'su autonomia governo sta facendo perdere fiducia a imprese'

''L'autonomia non deve essere una questione politica o di consenso, ma di futuro del nostro Paese e l'atteggiamento del governo sta facendo perdere fiducia alle imprese''. Così Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto scende in campo a fianco del collega di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, sul fronte dell'autonomia.

''Noi restiamo in prima linea, -dice all'Adnkronos- restiamo in trincea facendo sentire la voce dei nostri associati sempre più preoccupati mentre su questo tema dell'autonomia si assiste a proclami che servono al mantenimento di un consenso che però non giovano sicuramente al mondo delle imprese. I risparmi ci possono essere sia al Nord che al Sud. E gli investimenti se sono necessari è giusto farli per lo sviluppo del Sud. Si assiste invece a una strumentalizzazione molto pericolosa. Si assiste a questo non procedere governativo che sta facendo perdere fiducia alle imprese. Ma proprio da parte degli organi istituzionali ci si attenderebbe meno riflettori mediatici e ci si aspetterebbe che si affrontasse la questione in un certo modo, invece di assistere a continui rimandi''.

Eppure per Zoppas i rischi nel non ascoltare i territori e i centri produttivi dovrebbero essere palesi: ''siamo in una situazione assolutamente critica, l'economia non sta tirando, a breve se non a brevissimo sarà chiesto di tirare fuori dei soldi per riuscire a far fronte a un non aumento del debito pubblico, mentre noi avremmo bisogno di aver fiducia nelle istituzioni, di certezza del diritto e delle norme e manovre che diano sicurezza a chi investe. In questo momento tutto questo non c'e''. Il messaggio è chiaro: ''si sta minando il futuro della nostra economia, lo abbiamo detto un anno fa ci sono sono criticità importanti da affrontare e nella questione dell'autonomia ci sono materie che indicano la direzione da prendere''.