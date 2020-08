Bottiglie vuote per biglietti Atac, novità a Roma

(Fotogramma)

"Complimenti al sindaco Virginia Raggi e '#AvantiCosì'". Così in post su Facebook il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in merito alla campagna Atac '+Ricicli +Viaggi', presentata oggi a Roma presso la stazione San Giovanni. "L'ideale è consumare meno plastica usa-e-getta e preferire le borracce - sottolinea -, ma in caso di necessità ecco che da oggi a Roma possiamo scambiare le nostre bottigliette vuote con biglietti dell'Atac. È un progetto sperimentale inaugurato oggi nella Capitale".