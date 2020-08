Cinese Baic acquisisce 5% Daimler

(Fotogramma/Ipa)

Il gruppo cinese Baic ha acquisito una quota del 5% di Daimler. A comunicarlo è la casa automobilistica tedesca in una nota. "Siamo molto lieti di annunciare che il nostro partner di lunga data Baic è ora un investitore di lungo termine in Daimler", ha dichiarato Ola Källenius, presidente del board of management di Daimler.

"Questo passo rafforza la nostra partnership di successo ed è un segnale della fiducia nella strategia e nel futuro potenziale della nostra compagnia. Il mercato cinese è e rimane un pilastro cruciale del nostro successo, non solo per le vendite ma anche per lo sviluppo dei prodotti e la produzione", ha affermato Källenius.

Baic ha acquistato la quota in Daimler attraverso la propria controllata al 100% Investment Global. Daimler e Baic hanno stretto una partnership strategica dal 2003. Da allora, i due gruppi hanno cooperato nella produzione, ricerca e vendita di veicoli. Nel 2013, Daimler ha acquistato in Baic Motor, una sussidiaria quotata di Baic, e attualmente ne detiene il 9,55%. Daimler detiene anche il 3.01% in Baic BluePark New Energy Technology Co. Ltd., un costruttore di veicoli elettrici in Cina.