Fmi: "In Italia incertezze su prospettive bilancio"

Il Fondo Monetario Internazionale conferma a +0,1% la stima di crescita del pil italiano nel 2019, ma taglia di 0,1 punti quella per il prossimo anno, che scende a +0,8%. E' il dato che emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook in cui sottolinea come nel nostro paese "l'incertezza sulle prospettive di bilancio rimane simile a quella registrata" nella precedente valutazione dello scorso aprile. Il Fondo segnala come questa incertezza pesi su "investimenti e domanda interna".