L'Europa bolle, l'immagine del satellite

(immagine Esa)

L'Europa sta bollendo stretta nella morsa del caldo ed i satelliti dallo spazio hanno catturato l'energia che si sta irradiando dalla Terra. In un'immagine spettacolare, l'Agenzia Spaziale Europea ha mostrato la temperatura della superficie terrestre di oggi, 25 luglio, mettendola a confronto con i dati registrati durante la precedente ondata di caldo del 26 giugno 2019 (GUARDA).

La mappa è stata generata utilizzando lo strumento a bordo di Sentinel-3, del programma europeo Copernicus, il Sea Land Surface Temperature Radiometer (radiometro per la temperatura del mare e della superficie terrestre). "Mentre le previsioni meteorologiche utilizzano le temperature dell'aria previste, i satelliti -spiega l'Esa- misurano la reale quantità di energia che si irradia dalla Terra, pertanto questa mappa meglio rappresenta la temperatura reale della superficie terrestre".

Nell'immagine, sono visibili nuvole in bianco, mentre l'azzurro rappresenta aree coperte da neve. Oggi le temperature previste hanno raggiunto il di 39 – 40 gradi C, con Paesi Bassi, Belgio e Germania che registrano le più alte temperature di sempre. Parigi ha raggiunto un soffocante 41 gradi C, battendo il suo record precedente del 1947. Tanto che in molte nazioni sono stati emessi avvisi di allerta, comprese Italia, Spagna e Francia, e si consiglia di evitare di viaggiare e di mantenersi idratati.

Anche l'ondata di caldo di giugno scorso ha superato molti record in diverse nazioni, con la Francia che ha raggiunto per la prima volta oltre 45 gradi C. Anche Germania, Ungheria, Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia hanno raggiunto temperature di rilievo.