"Ok a nuove assunzioni e nuovi concorsi nella P.a."

(Foto Fotogramma)

“Per l’anno 2019, ho firmato autorizzazioni ad assumere e bandire concorsi per 1.788 unità e autorizzazioni ad assumere (sempre per il 2019) per 1.977 unità; per il triennio 2019-2021, ho firmato autorizzazioni a bandire concorsi per 1.321 unità. Ho sempre detto che il mio obiettivo, come ministro, era fare cose concrete: queste assunzioni sono un fatto concreto”. Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.