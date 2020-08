Al Campus Party focus sul ruolo della donna nell'industria 4.0

“Donne e Industria 4.0: ruolo e potenzialità dei talenti femminili” questo il titolo dell’interessante tavola rotonda organizzata da Nexi all’interno del Campus Party in svolgimento a Rho Fiera Milano fino al 27 luglio. Un’occasione per discutere del ruolo delle donne all’interno di un mondo del lavoro sempre più coinvolto dalle rivoluzioni tecnologiche che offre spunti e opportunità. Nonostante questo, come emerso dalle discussioni con le persone presenti tra il pubblico, bisogna ancora lavorare molto sul piano delle diversità di genere sul posto di lavoro.

“Da questo incontro è emerso come il ruolo delle donne all’interno del mondo digitale sia determinante per le aziende – spiega la moderatrice della discussione Silvia Rigamonti, executive coach - Oggi infatti si ha bisogno di donne che possano dare il proprio contributo al successo delle varie realtà lavorative. Le donne però troppo spesso hanno ostacoli interni ed esterni nel poter esprimere il proprio talento, per cui è importante che si crei un circuito virtuoso in cui esse possano esprimere le proprie capacità nel digitale. Abbiamo notato dalla nostra tavola rotonda che oggi c’è molta più attenzione e parliamo tutti un linguaggio molto più inclusivo e meno di conflitto tra uomo e donna, questo può aiutarci a creare valore per tutti”.

“C’è stato un crescendo di pubblico durante la discussione e questo ci ha fatto piacere – sottolinea Bianca del Genio, head of legal affairs & strategic project di Nexi – l’obiettivo era raccontare le nostre esperienze e come abbiamo fatto carriera cogliendo i punti forti e deboli delle donne all’interno delle aziende. Il nostro valore è quello di portare la diversità, la parte emozionale nel mondo del lavoro con le nostre attitudini (es. creatività, cura delle persone e senso pratico). Essendo consumatrici inoltre portiamo le nostre esperienze e punti di vista e questo è un valore importante”.

Occorre però ancora lavorare per colmare le differenze che ancora esistono tra uomini e donne: “Servono iniziative che possano eliminare le differenze con gli uomini. Con la tecnologia cambia il bisogno di esperienze per tutti – il punto di vista di Laura Liguori, vicepresidente di Women & Tech – non è necessario essere soltanto bravi per ogni professione. Bisogna lavorare soprattutto sulle cosiddette ‘soft skill’ e migliorare nell’essere inclusivi, saper fare rete, le aziende cercano talenti con questo tipo di capacità”.