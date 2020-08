Jannotti Pecci (Federturismo): "E' momento per creare agenzia europea del turismo"

Immagine di archivio (Fotogramma)

"E' giunto il momento di creare un'agenzia europea del turismo". E' la sollecitazione arrivata dal past president di Federturismo Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, oggi al convegno dell’Osservatorio Parlamentare per il Turismo "Le nuove sfide del turismo italiano".

Federturismo Confindustria ha sottolineato che "nonostante la Commissione abbia dal 2010 definito 'l'Europa, prima destinazione turistica mondiale' e nonostante l'Europa continui a dominare, con tre destinazioni su cinque (Francia, Spagna e Italia) la classifica turistica mondiale grazie alle sue infrastrutture turistiche, ad oggi manca ancora un approccio integrato al turismo che garantisca che gli interessi e le esigenze di tale settore siano presi in considerazione nella formulazione e nell'attuazione delle altre politiche dell'Ue".

Una possibilità per superare questa empasse potrebbe essere, "come Federturismo sostiene da tempo", la creazione di un'Agenzia europea del turismo. "Occorre un quadro comune europeo che apporti un valore aggiunto alle azioni realizzate a tutti i livelli e che aiuti a superare le difficoltà, così come a promuovere la cooperazione fra imprese turistiche ed istituzioni per sviluppare prodotti innovativi e sostenibili" ha concluso Jannotti Pecci, presidente anche di Federterme.