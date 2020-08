La nuova escalation della guerra commerciale penalizza l’azionario di Piazza Affari, in rosso del 2,41% a 21.046,86 punti. Particolarmente presi di mira i titoli di due società fortemente esposte al mercato a stelle e strisce come STM (-6,67%) e CNH (-6,76%). Chiusura di settimana sopra i 200 punti base per lo spread con i titoli tedeschi (203,9 pb).