Fmi, Georgieva candidata Ue

Kristalina Georgieva è il candidato europeo del Fondo monetario internazionale (Fmi). "Congratulazioni a Kristalina Georgieva per essere stata scelta come candidato europeo per la guida del Fondo monetario internazionale", sottolinea in un tweet Mario Centeno, il presidente dell'Eurogruppo. Anche Jeroen Dijsselbloem, che era anche lui in lizza, si è congratulato con Georgieva. "Mi congratulo con Kristalina Georgieva per l'esito dei voti europei di oggi. Le auguro il massimo successo", sottolinea in un tweet.

In lizza erano rimasti in due: lei e l'olandese Jeroen Dijsselbloem. Dopo il passo indietro del presidente dell'Eurogruppo, il portoghese Mario Centeno, anche il governo spagnolo aveva infatti annunciato il ritiro della sua candidata alla guida del Fondo monetario internazionale. Anche il finlandese Olli Rehn si sarebbe ritirato della corsa alla candidatura Ue.