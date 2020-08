La soluzione alle truffe online è la tecnologia

Quello delle truffe online ai danni dei consumatori e delle aziende è un fenomeno sempre più diffuso. Oggi le frodi corrono sui social e sulle app di messaggistica, e non risparmiano i siti di e-commerce e il mondo delle assicurazioni e dei servizi bancari. Dagli schemi Ponzi e piramidali ai furti d’identità, passando per phishing, carte contraffatte e premi falsi, le tecniche di raggiro sono le più disparate e diventano più sofisticate man mano che cambiano le abitudini tech degli utenti.

Nell’odierna economia globale, in cui i tempi e le grandi distanze vengono abbattuti, si avverte sempre di più la necessità che prodotti, servizi, contratti e processi concordati siano autentici. Sapere cos’è la blockchain e come funziona diventa quindi essenziale. Strumento utile per prevenire le frodi online, la blockchain è una delle tecnologie emergenti più disruptive destinate a cambiare il mondo con l’adozione di massa nel mercato digitale. Nata come sistema antifrode negli scambi di valute virtuali, è un libro mastro decentralizzato che registra tutti i dati e le transazioni, e può essere modificato solo se verificato da entrambe le parti o da tutti coloro che ne detengono una copia. La blockchain ha le potenzialità per rivoluzionare ogni tipo di industria, apportando benefici concreti a settori come quello bancario e dei pagamenti, trasporti, diritti d’autore, agroalimentare, fashion, scuola e università, pubblica amministrazione, assicurazioni e risk management.

In secondo luogo la blockchain potrebbe consentire agli utenti di decidere quali dati e informazioni personali condividere, dove e con chi. Un passo enorme nel campo della protezione della privacy dei consumatori.