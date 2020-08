ZeroVision: la rivoluzione dell’allarme casa di Verisure

In collaborazione con Marketing Farm

Se i ladri si fanno sempre più smart e preparati, i moderni sistemi di allarme non possono che adeguarsi restando al passo con i tempi.

La lotta tra guardie e ladri è più viva che mai, anche se oggi, per la protezione della nostra casa, possiamo affidarci a soluzioni tecnologicamente avanzate, come ZeroVision, l’antifurto fumogeno Verisure capace di arrestare anche i malviventi più preparati.

Come funziona ZeroVision? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa specifica soluzione? Lo vedremo insieme nella nostra guida di oggi, analizzando quanto già comunicato dal brand e indagando i casi d’uso più interessanti.

Che cos’è ZeroVision di Verisure?

ZeroVision è innanzitutto un sistema antifurto completo, che può agire direttamente nella nostra abitazione o attività commerciale, impedendo il furto.

È nato nei laboratori di ricerca Verisure e commercializzato dalla medesima azienda, che si preoccupa anche della semplice installazione attraverso la sua rete di venditori esperti di sicurezza.

Il sistema, come è intuibile dal nome, mira ad eliminare ogni tipo di visibilità per il ladro, rendendo da un lato impossibile il furto e dall’altro rallentando lo stesso in attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine.

Il sistema rilascia fumo in grado di rendere pressoché nulla la visibilità in pochissimi secondi, lasciando al ladro solo la possibilità di desistere dai suoi propositi di furto.

I malfattori vengono così messi nelle condizioni di fuggire e non potranno che abbandonare la nostra abitazione, il nostro ufficio o la nostra attività commerciale.

Più avanti nel corso della nostra guida di oggi analizzeremo nel dettaglio il sistema di sicurezza offerto da Verisure.

In quanti secondi agisce ZeroVision?

ZeroVision agisce appena attivato dalla Centrale Operativa e in soli 45 secondi è in grado di azzerare la visibilità nella nostra abitazione o più in generale nell’ambiente di riferimento.

Il sistema può essere attivato immediatamente dalla Centrale Operativa al quale è collegato, centrale che è attiva 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

La nostra casa, in questo modo, è sempre immediatamente protetta.

I falsi allarmi non sono più un problema

Sarebbe particolarmente sconveniente per un sistema di questo tipo attivarsi anche senza che ve ne sia realmente necessità.

Proprio per questo, Verisure ha scelto di collegarlo alla sua Centrale Operativa, permettendo così di evitare il 99,5% di attivazioni errate.

Non dovremo preoccuparci di attivare il sistema per sbaglio, dato che ci sarà una Centrale Operativa sempre vigile che raccoglie il segnale dell’allarme verificando personalmente se sia il caso o meno di attivare il sistema.

Dissuasione avanzata, grazie anche al cartello dissuasore

Chi sceglie di installare questo sistema, può anche godere di un’ulteriore dissuasione nei confronti dei malintenzionati che potrebbero aver programmato di saccheggiare la nostra abitazione.

Verisure fornisce uno specifico cartello dissuasore, da poter apporre fuori dalla propria abitazione o dal proprio ufficio, riconosciuto dai ladri e che indica la presenza di ZeroVision e di sistemi di allarme più avanzati attualmente in circolazione.

Siamo certi che i ladri più scaltri, quelli che potrebbero effettivamente costituire un problema, eviteranno proprio di dirigersi verso le nostre proprietà migrando su altri lidi.

Come funziona la Centrale Operativa

ZeroVision è collegato alla Centrale Operativa, dove specialisti del settore verificano ogni attivazione del sistema, eliminando l’eventualità di attivazioni in seguito a falsi allarmi.

La Centrale Operativa riceve in tempo reale segnali dal sistema di allarme, per poi procedere alla verifica immediata.

Successivamente all’attivazione del sistema, viene inviata immediatamente una Guardia Giurata, in grado di attivare il protocollo più giusto per la specifica situazione.

Non dovremo dunque fare nulla per essere protetti. Tutto sarà gestito da professionisti e il ladro verrà anche messo in fuga dal fumo disperso dal sistema d’allarme.

Nessun pericolo di tossicità

Il fumo di ZeroVision si attiva in soli 5 secondi dall’approvazione della Centrale Operativa e riempie di fumo il nostro ambiente in appena 45 secondi, rendendo la visibilità ridotta pressoché a zero.

Questo però non deve assolutamente preoccuparci, perché i fumi rilasciati sono dotati di certificato di non tossicità.

Potremo dunque tornare ad abitare e vivere i nostri ambienti senza alcun tipo di preoccupazione per la nostra salute e per quella di chi vive o lavora insieme a noi.

Le certezze offerte da un produttore leader

Quando si scelgono sistemi decisivi per la sicurezza dei nostri beni e dei nostri affetti, non vale la pena affidarsi al primo che capita.

Verisure è un’azienda attiva nel settore della sicurezza da oltre 30 anni che, come d’altronde dimostra l’arrivo sul mercato di ZeroVision, continua a ricercare e sviluppare soluzioni particolarmente innovative in grado di rendere sempre più difficile la vita ai ladri e sempre più sicuri i nostri immobili.

Quando si sceglie Verisure, si sceglie la migliore azienda del settore, un Gruppo in grado di offrirci il meglio in termini di sicurezza ed efficacia.

ZeroVision è il completamento di un sistema di allarme innovativo in grado di prevenire, rilevare e evitare il furto.

Installabile in ogni tipo di ambiente

ZeroVision è stato concepito per offrire protezione a qualunque tipo di immobile.

Siamo davanti ad una soluzione, per intenderci, che possiamo installare nel nostro appartamento, in una casa indipendente come una villa, oppure ancora in strutture produttive e di lavoro, come uffici e piccoli capannoni.

Sarà l’esperto di sicurezza Verisure a indicarti la corretta implementazione di questo sistema nel vostro immobile, garantendoti ancora una volta il massimo della professionalità, della sicurezza e delle prestazioni per i tuoi sistemi di allarme.

Velocità mai vista prima

Nessun dissuasore sonoro e nessun sistema di allarme è in grado di agire così rapidamente. La tempestività è di fondamentale importanza quando in gioco c’è la nostra sicurezza.

Agire in 5 secondi e avere ottenuto il risultato in soli 45 secondi è un risultato che, fino ad oggi, non avevamo mai avuto l’opportunità di vedere, di acquistare o di installare all’interno della nostra abitazione o attività commerciale.

Coperto sempre, coperto ogni giorno

La copertura offerta dalla Centrale Operativa di Verisure, in permanente collegamento con le guardie giurate e con le Autorità, è di primissima qualità.

Un servizio custom, oggi davvero disponibile per tutti.