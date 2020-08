Antitrust multa 4 big per pubblicità fibra

(Fotogramma)

L'Antitrust multa le compagnie telefoniche per scarsa chiarezza nel pubblicizzare le proprie offerte dei servizi in fibra. E' quanto emerge dal bollettino settimanale dell'Autorità che fa riferimento a varie delibere con cui in passato l'Agcom aveva già contestato ai vari operatori la pratica commerciale scorretta consistente nel non avere riportato in modo chiaro le caratteristiche dell'offerta. Nel bollettino settimanale l'Agcm multa Telecom Italia per 200.000 euro; Wind Tre per 350.000 euro; Fastweb per 125.000 euro e Vodafone Italia per 200.000 euro.