Durigon: "Flat tax? Coperta con un sano deficit"

"Imprese, sindacati e cittadini vogliono uno choc fiscale" e riguardo le coperture per realizzare la flat tax "faremo sano deficit per far ripartire l'economia". Così il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che, intervistato da "Il Messaggero", sottolinea che non è un ossimoro sano deficit ma "è una condizione necessaria per dare risposte al Paese in questa fase: una minore tassazione è d'obbligo".