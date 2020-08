Ecco il primo rimorchiatore elettrico al mondo

Fermo immaginevideo Ports of Aukland

Arriva dalla Nuova Zelanda il primo rimorchiatore elettrico al mondo. Progetto "green" che si prefissa il traguardo di raggiungere, "emissioni zero entro il 2040", come spiega Port of Aukland.

"Abbiamo fissato questo obiettivo - dice Tony Gibson, amministratore delegato di Ports of Auckland - perché riconosciamo che è necessaria un'azione urgente sui cambiamenti climatici e volevamo far parte della soluzione".

Trovare un'opzione a emissioni zero si è rivelata comunque una sfida ardua per il più grande porto commerciale della Nuova Zelanda, che è visitato da circa 1.600 navi commerciali all'anno.

"Quando abbiamo esaminato per la prima volta l'acquisto di un rimorchiatore elettrico nel 2016, non c'era nulla sul mercato", spiega Allan D'Souza, direttore generale di Ports of Auckland per le operazioni marittime, ingegneristiche e di banchina.