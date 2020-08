Garavaglia: "Superiamo bonus Renzi"

(Fotogramma)

"Pensiamo a 10-15 miliardi di riduzione tasse. A partire dal superamento del bonus Renzi, che non vale dal punto di vista dell'accumulo pensionistico. Per superamento si intende la trasformazione in decontribuzione". Lo avrebbe detto il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia intervenendo alla riunione sulla manovra del Viminale, tra il vicepremier Salvini e le parti sociali.

"Non so cosa significhi superare il bonus Renzi e tagliare le tasse fino a 15 miliardi. Mi pare che il governo sia un po' confuso" commenta all'Adnkronos la deputata Pd Alessia Morani. "E' più evidente che vogliono fare il gioco delle tre carte e cambiare solo il nome al bonus Renzi - dice - questi imbonitori da quattro soldi non ingannino gli italiani. Ma presto i sondaggi cambieranno".

A intervenire poi è lo stesso Matteo Renzi. "Il governo dice basta agli 80€ - scrive su Twitter - A pagare sono sempre i più deboli, quelli per cui mille euro l’anno in più erano un aiuto vero. Ma Salvini finito il tour in spiaggia deve far cassa. Peccato perché era una misura giusta ma soprattutto perché a rimetterci sono sempre i soliti".