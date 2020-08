Oscar della scienza a un italiano

Il post su Facebook dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Assegnato il premio Breakthrough, l'Oscar della Scienza. Tra i vincitori c'è anche un italiano. Il premio da tre milioni di dollari per la teoria della Supergravità verrà diviso tra i fisici Sergio Ferrara (Cern e Infn), Daniel Z. Freedman (Massachusetts Institute of Technology e Stanford University) e Peter van Nieuwenhuizen (Stony Brook University). La cerimonia di premiazione domenica 3 novembre all'Hangar One della Nasa a Moffett Field vicino a Mountain View in California.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Ferrara, Freedman e van Nieuwenhuizen per "l'invenzione della supergravità, in cui le variabili quantistiche fanno parte della descrizione della geometria dello spaziotempo". Dopo l'annuncio di oggi, i vincitori saranno premiati durante una cerimonia che si svolgerà il 3 novembre 2019 presso la Nasa in cui saranno premiati anche i vincitori dei Breakthrough Prize in Scienze della vita e Matematica. Ferrara, Freedman e van Nieuwenhuizen sono gli architetti della supergravità, una teoria molto influente del 1976 che ha integrato con successo la forza di gravità in un particolare tipo di teoria dei campi quantistici (una teoria che descrive le particelle e le forze fondamentali della natura in termini di campi che incarnano le leggi della meccanica quantistica). I premi Breakthrough, conosciuti anche come "Gli Oscar della scienza" sono sponsorizzati da Sergey Brin, Priscilla Chan e Mark Zuckerberg, Ma Huateng, Yuri e Julia Milner e Anne Wojcicki. I comitati di selezione composti da precedenti vincitori del premio Breakthrough in ogni settore scelgono i vincitori. Il premio Breakthrough in Fisica fondamentale viene assegnato a persone che hanno contribuito profondamente alla conoscenza umana. È aperto a tutti i fisici - teorici, matematici e sperimentali - che lavorano sui misteri più profondi dell'Universo e può essere condiviso tra scienziati.

"La teoria della Supergravità - commenta Antonio Masiero, vicepresidente dell'Infn - rappresenta un passo decisivo nella lunga strada per realizzare il grande sogno della fisica teorica del Novecento: arrivare a una teoria di campo quantistica, compatibile con la Relatività Generale, in cui vengano trattate in modo unificato le quattro forze fondamentali della Natura, ovvero l'elettromagnetismo, la forza nucleare debole, quella nucleare forte e la forza di gravità". Masiero spiega che "proprio dal lavoro pioneristico del 1976 dell'italiano Sergio Ferrara, dell'americano Dan Freedman e dell'olandese Peter van Nieuwenhuizen prenderà le mosse qualche anno più tardi la Teoria della Stringhe che rappresenta tuttora il più avanzato tentativo di coronare il sogno di una grande teoria unificata della Natura. Nato a Roma nel 1945, il fisico italiano Sergio Ferrara lavora al Cern ed è ricercatore associato ai Laboratori Nazionali di Frascati dell'Infn, i suoi studi hanno dato contributi pionieristici. Ferrara è autore delle teorie di supersimmetria delle particelle elementari (Teorie di Yang-Mills supersimmetriche, con Bruno Zumino) e della supergravità. Nel 1993 Sergio Ferrara è stato premiato con Il Premio Medaglia Dirac, assegnato dall'Ictp, nel 2005 con il Premio Enrico Fermi assegnato dalla Società Italiana di Fisica e nel 2006 con il Premio Dannie Heineman per la Fisica Matematica assegnato dalla Amarican Physical Society. Dal 2010 è Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.