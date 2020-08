All'Inps torna il Cda, Morrone vice presidente

Adriano Morrone

Accordo fatto tra Lega e M5s per il Cda dell'Inps. Vicepresidente sarà l'attuale subcommissario Adriano Morrone, mentre gli altri tre componenti che andranno ad affiancare il presidente Pasquale Tridico, già nominato, e il suo vice sono Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, Gabriele Aulicino, attualmente al Mef esperto in materie fiscali e finanziarie, e, in quota all'opposizione, Marialuisa Gnecchi, ex parlamentare Pd nella scorsa legislatura, vicina all'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano.

La nomina del vice presidente si concretizzerà comunque dopo la pausa estiva in quanto è previsto il parere delle commissioni Lavoro di Camera e Senato prima del varo del Dpcm, mentre per i membri del Cda si procederà alla nomina senza il passaggio parlamentare. In ogni caso sarà il presidente del consiglio Giuseppe Conte ad adottare i due decreti di nomina su proposta del ministro del Lavoro.

Adriano Morrone attualmente è vice commissario straordinario dell’Inps. Ha svolto la sua carriera principalmente all'interno dell'istituto, dove in passato ha diretto le strutture a supporto della Presidenza, del Direttore generale e del Collegio dei sindaci. Già direttore generale dell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, di recente è stato responsabile dell’Area contenzioso presso la Direzione centrale entrate e recupero crediti dell’Inps.

Per alcuni anni membro effettivo della Commissione nazionale per la certificazione dei contratti di lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente è professore a contratto di Sicurezza del lavoro presso la Luiss “Guido Carli” di Roma, dove ha insegnato anche presso la scuola di specializzazione per le professioni legali. E’ stato altresì docente nelle Università di Siena, di Roma “La Sapienza”, di Macerata e presso la Link Campus University of Malta.