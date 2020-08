Ipcc: "Con cambiamenti clima aumenteranno le migrazioni"

(Fotogramma)

Secondo il rapporto "Climate change and land" rilasciato oggi dall'Ipcc, ad essere maggiormente minacciati dagli impatti dei futuri cambiamenti climatici saranno le regioni tropicali e semi-tropicali dove si prevede che i raccolti diminuiranno con l’aumento delle temperature. Molto probabilmente l'aridità aumenterà in alcune zone dell'Asia meridionale centrale e orientale, e dell'Africa occidentale, dove risiede circa la metà delle popolazioni più vulnerabili, con gravi rischi per la sicurezza alimentare e conseguente aumento dei fenomeni migratori.

Gli effetti dipenderanno principalmente dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dalla riduzione dei terreni disponibili per la produzione agricola. Anche la regione del Mediterraneo ha subito una riduzione di produttività agricola dovuta all’aumento dell’intensità delle precipitazioni e dell’aridità, e si prevede che questo trend aumenterà nel futuro.