Naddeo (Aran): "età media statali 55 anni in 2017, con assunzioni scenderà"

(di Cristina Armeni) - L'età media dei dipendenti pubblici statali continua ad aumentare, in 16 anni è cresciuta di 10 anni. "Nel 2001 l'età media dei dipendenti pubblici dei ministeri era di 45 anni, a distanza di 16 anni, nel 2017, è arrivata a 55 anni". Ad affermarlo all'Adnkronos è il neo presidente dell'Aran Antonio Naddeo, anticipando il report semestrale dell'Agenzia che sarà pubblicato oggi sul sito dell'Aran.

"Proprio per effetto del blocco delle assunzioni non c'è stato un turn over che potesse consentire il mantenimento di un giusto rapporto tra giovani e anziani - spiega Naddeo - al contrario il personale della pa si è invecchiato. Ma con quota 100 e con la politica del ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno che ha voluto riattivare le assunzioni ci potranno essere benefici perché con l'accelerazione alle uscite e le nuove assunzioni si potrà abbassare l'età media e ristabilire un giusto rapporto".

Quanto a uno svuotamento degli uffici, paventato da molti osservatori, che si potrebbe determinare con quota 100 Naddeo osserva che "alcuni settori possono essere più a rischio di altri, nella scuola ad esempio e nella sanità dove è più facile trovare persone che per il tipo di attività che svolgono, sono più incentivate di altre ad andare in pensione". "La cosa ottimale - conclude - è prevedere un turn over ordinario (1 entra e 1 esce), quello che si prospetta, che superi finalmente la fase straordinaria del blocco delle assunzioni e faccia entrare giovani con competenze specifiche negli uffici pubblici".