Ryanair in sciopero

(Fotogramma/Ipa)

Doppio sciopero d'estate per la Ryanair. La British Airline Pilots Association (BALPA) ha fissato le date per i piloti con base in Gran Bretagna della compagnia. L'astensione dal lavoro sarà dal 22 al 23 agosto e dal 2 al 4 settembre. La protesta, si legge nella nota, contro il trattamento economico. "Nessun pilota vuole rovinare i piani di viaggio, ma al momento sembra che non abbiamo scelta" ha detto Brian Strutton, segretario generale della BALPA.