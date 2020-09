Bonus ristrutturazioni, le novità

(FOTOGRAMMA)

Bonus per ristrutturazioni, arriva la guida aggiornata a luglio 2019. "Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali" si legge nel documento pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate (APRI IL PDF).

La più conosciuta tra queste agevolazioni, viene ricordato, "è sicuramente quella disciplinata dall’articolo16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) che consiste in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare".