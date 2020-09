Piazza Affari chiude in rialzo, bancari sotto i riflettori

Chiusura in territorio positivo per il FTSE Mib (+1,36%, 20.539,43 punti). Dopo un inizio di giornata all’insegna dei ribassi, il principale listino italiano è riuscito a rialzare la testa, spinto in particolar modo dalle buone performance dei titoli bancari. Il settore è stato sostenuto dalle minori paure in merito alla stabilità politica italiana, con l’ipotesi di un’alleanza tra PD e M5S che si fa sempre più forte. A spingere al rialzo le quotazioni degli azionari inoltre si inserisce l’allentamento delle tensioni commerciali tra Usa e Cina.

(In collaborazione con Money.it)