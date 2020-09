Germania, Pil a - 0,1% nel secondo trimestre

(Afp)

Il prodotto interno lordo (Pil) tedesco si è contratto dello 0,1 per cento nel secondo trimestre del 2019 rispetto al trimestre precedente. I dati preliminari sono stati diffusi dall'Ufficio federale di statistica Destasis. Rispetto all'anno precedente, il Pil reale è rimasto stagnante. Dopo l'aggiustamento del calendario, il Pil è aumentato dello 0,4% perché il secondo trimestre del 2019 ha avuto un giorno lavorativo in meno rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nel primo trimestre del 2019, il Pil reale è stato superiore dello 0,8% (corretto per il calendario: 0,9%) rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. I risultati economici del secondo trimestre del 2019 sono stati raggiunti da 45,2 milioni di persone occupate, con un aumento di 435.000 unità, pari all'1,0%, rispetto all'anno precedente.