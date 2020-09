"Rincari tariffe telefoniche", la denuncia del Codacons

(Fotogramma)

Nuova ondata di rincari per le tariffe telefoniche. Lo denuncia il Codacons, che già dallo scorso giugno sta segnalando gli aumenti dei prezzi applicati dalle compagnie telefoniche. Rispetto allo scorso anno le tariffe delle schede ricaricabili offerte dai principali operatori (Tim, Vodafone, Wind-Tre) sono aumentate con punte del 54,1%, come confermato anche da una analisi di SosTariffe.it. Nelle ultime settimane inoltre gli utenti hanno ricevuto dalle compagnie telefoniche avvisi relativi a modifiche dei piani tariffari, tutte al rialzo, con costi che lievitano - a seconda dell'operatore e dell'offerta - tra i +2 e i +3 euro al mese. E non è finita: a settembre - denuncia il Codacons - scatteranno nuovi adeguamenti delle tariffe che introdurranno ulteriori rincari a danno degli utenti delle Tlc. "Si tratta di aumenti applicati dalle società della telefonia con l'unico scopo di recuperare i minori introiti legati alle bollette a 28 giorni e compensare i rimborsi che le compagnie devono obbligatoriamente versare ai propri clienti per effetto delle decisioni dell'Agcom", afferma il presidente Carlo Rienzi.