Conte si dimette, Piazza Affari accusa il colpo

Piazza Affari ha chiuso in negativo dell’1,11% con l’indice FTSE Mib a 20.485,43 punti. È stata una giornata storica per l’Italia: il premier Giuseppe Conte ha annunciato in Senato le proprie dimissioni, decretando ufficialmente la fine del governo giallo-verde dopo neanche un anno e mezzo dalla sua formazione. Il duro scontro verbale fra l’ormai ex premier e il leader della Lega Matteo Salvini non lascia intravedere una soluzione che non sia quella delle elezioni anticipate. Tutto questo ha pesato su Piazza Affari dove è prevalso il segno meno soprattutto fra i bancari. BPER Banca è il peggior titolo di giornata mentre fra i migliori spicca Juventus FC (+3,73% a 1,5415 euro).