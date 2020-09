House to House leader crescita, +71% anno

Con una crescita annua media del 71% l'azienda trevigiana House to House, specializzata nella distribuzione di elettrodomestici innovativi per il bucato e di prodotti detergenti di origine vegetale, è entrata nella classifica del Sole 24 Ore che, in collaborazione con l’Istituto di ricerca “Statista”, ha stilato l’elenco delle 350 realtà che hanno visto il maggiore aumento di fatturato nel periodo 2014-17.

Si tratta di un risultato che ha permesso alla società veneta di piazzarsi al 95mo posto assoluto, davanti anche - si sottolinea in una nota - "a realtà importanti a livello nazionale e ancor più interessante se si considera l'utilizzo di un sistema door to door con un’ampia rete di incaricati alla vendita e distribuzione su tutto il territorio nazionale".

Dietro la crescita, una realtà dinamica che, nata in un garage, in pochi anni si è sviluppata fino a contare una rete di vendita di oltre 10mila incaricati. "Tra i punti di forza, senza dubbio l’aver intercettato e creato un’esigenza di mercato, immettendo l’innovativa macchina multifunzione Agento - il prodotto di punta - che grazie a una tecnologia all’avanguardia è in grado di asciugare il bucato di casa in breve tempo, igienizzarlo e distenderlo per facilitare di molto la stiratura, aumentando così la qualità della vita dei clienti e riducendo il consumo di energia".

Il riconoscimento de Il Sole 24 Ore segue di poco quello ottenuto di recente addirittura dal Financial Times, che ha inserito per il terzo anno consecutivo l’azienda trevigiana nelle '1.000 Europe’s Fastest Growing Companies', le aziende che a livello europeo sono cresciute più rapidamente. Secondo i parametri del Financial Times con un tasso di crescita del +400%, House to House ha conquistato la 423° posizione.

“La nostra è un’azienda che continua a crescere e non vogliamo certo fermarci - spiega Nicola Lunardon, fondatore di House to House - siamo orgogliosi dei nostri risultati e dei riconoscimenti ottenuti dal Financial Times prima e confermati anche in Italia da Il Sole 24 Ore adesso. Un risultato che, lo sappiamo, si deve alla tecnologia dei nostri prodotti, alla nostra continua ricerca e soprattutto all’infaticabile dedizione dei nostri collaboratori, che con spirito di appartenenza ed entusiasmo sono il motore dell’azienda e interfaccia per la soddisfazione dei nostri clienti. Siamo radicati nel nostro territorio, ma abbiamo una rete nazionale, una sede a Milano e ora vogliamo aprire la prima sede in un altro paese della Comunità Europea”.