Al via rimborsi risparmiatori truffati

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto con le norme per permettere ai risparmiatori truffati delle banche in crisi di accedere al Fondo per gli indennizzi, Fir. E da domani è attivo il portale per la presentazione delle istanze di rimborso. Lo comunica il Mef. Sul Portale, spiega il Mef in una nota, fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente.