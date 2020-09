Ronzulli: "Archiviare Bolkestein, tutelare imprese balneari"

“Oggi nella giornata nazionale dei balneari, ribadiamo che è necessario uscire dall'equivoco e archiviare definitivamente la Bolkestein''. Lo dichiara il vicepresidente dei senatori di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, in una nota. ''Non ci possono essere compromessi o soluzioni diverse da quelle promesse'', avverte l'esponente di Fi. ''Abbiamo il dovere di tutelare le imprese fondamentali per il settore trainante dell’economia italiana, il turismo. Serve coraggio e serve subito, basta incertezza sul futuro di chi si prende cura delle nostre coste“.

Ronzulli oggi si è recata in uno stabilimento balneare, per la giornata nazionale dei balneari, in compagnia del presidente del Sindacato italiano balneari, Antonio Capacchione. “Ringrazio tutte quelle forze politiche, come Forza Italia, che sono sempre a fianco dei balneari per la tutela di questo importante comparto dell’economia italiana'', afferma Capacchione. ''Ringrazio in modo particolare Licia Ronzulli, da sempre accanto ai lavoratori e alle famiglie che forniscono un servizio importante per il turismo italiano” conclude.