A settembre un asteroide sfiorerà la Terra

Immagine di repertorio

Un asteroide sfiorerà la Terra a settembre. La data di avvicinamento del '2000 QW7' è prevista per metà settembre, la Nasa prevede come giorno il 14, ma scrive anche che c'è un margine di errore abbastanza alto relativo alla data esatta. E' largo 290 metri, mentre la lunghezza dovrebbe essere di 650 metri. E' stato avvistato per la prima volta nel 2000 quando si è avvicinato più o meno alla stessa distanza al nostro Pianeta.