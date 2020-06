Fridays for Future, venerdì in piazza a Roma per Amazzonia e contro trattato Mercosur-Ue

"Salviamo l'Amazzonia - Fermiamo il trattato Mercosur- UE!". E' l'appello del movimento ecologista Fridays for Future che nel lanciare la manifestazione a Roma in piazza Santa Apostoli, venerdì prossimo dalle 17.30 alle 20.30 nelle vicinanze della sede della rappresentanza della Commissione Europea, chiede che "venga fermata la firma del trattato" poiché il " Parlamento italiano non ha ancora ratificato l'accordo, e il suo voto sfavorevole sarebbe sufficiente a bloccare l'intesa". Quindi. domanda provocatoriamente: "Cari parlamentari sarete favorevoli o contrari? Sceglierete il profitto di pochi, o il futuro di tutti?"

"L'Unione Europea e Mercosur - il mercato comune del Sudamerica composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay- hanno recentemente firmato un trattato di libero scambio. Nonostante i giornali ignorino la questione, questo accordo rischia di essere una grave minaccia al clima del pianeta - dichiara il Movimento - Il trattato si pone come obiettivo l'aumento degli scambi tra i due continenti, con le conseguenti, ingenti emissioni di CO2, sacrificando sull'altare dell'accordo finanziario-politico tra interessi forti le reali saggezze, esigenze e potenziale produttivo sostenibile di entrambe le realtà locali".

"L'accordo - evidenzia Fridays For Future - prevede una crescita del 30% delle esportazioni di carne bovina e prodotti agricoli dal Mercosur verso il vecchio continente. Parliamo di quegli stessi prodotti per lasciare spazio ai quali la Foresta Amazzonica brucia da settimane. In cambio, l'UE esporterà più auto di grossa cilindrata, ovvero i mezzi più inquinanti e dannosi per il pianeta. Il Parlamento italiano - denuncia - non ha ancora ratificato l'accordo, e il suo voto sfavorevole sarebbe sufficiente a bloccare l'intesa".