Alitalia chiede proroga Cig

Proroga della Cigs per 6 mesi (dal 24 settembre 2019 al 23 marzo 2020), per un totale di 1.180 dipendenti. E' la proposta dei Commissari di Alitalia, contenuta nel documento inviato al ministero del Lavoro, che l'Adnkronos è in grado di anticipare.

Nel documento si elenca nel dettaglio come dovrà essere suddivisa la cassa integrazione straordinaria tra il personale navigante e il personale di terra. Il totale di 1.180 dipendenti comprende: 80 comandanti, 350 personale navigante di cabina e 750 lavoratori da individuare in ''tutti gli ambiti aziendali''.

Nei sei mesi la gestione commissariale, si legge nel documento, ''adotterà le misure e le soluzioni di volta in volta maggiormente idonee a contemperare le esigenze da un lato di contenimento e ottimizzazione dei costi e, dall'altro, di continuità del servizio, tenuto cono delle iniziative di efficientamento in essere per il personale''.