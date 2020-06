Al Mef ipotesi 'new entry' con un tecnico, i nomi in pole

(Fotogramma)

Il Conte bis che si profila dopo l'incarico accettato con riserva dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà sotto il segno della 'discontinuità' anche se probabilmente alcuni esponenti del precedente esecutivo gialloverde resteranno in carica. Per via XX settembre in queste ore si starebbe puntando infatti ad un tecnico di alto profilo.

Per il titolare del ministero dell'Economia, per il quale comunque serve il gradimento del Quirinale, si profila una 'new entry' con un tecnico. In pole per il ministero guidato finora da Giovanni Tria ci sarebbero il ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco, l'ex direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi. Tra i nomi che circolano in queste ore ci sarebbero anche l'ex presidente dell'Istat, Enrico Giovannini e l'economista Lucrezia Reichlin.