A Torino l'impianto che 'mangia' Co2 e produce metano

Estrarre anidride carbonica dall’aria e produrre metano, ma anche idrogeno e biogas a costi contenuti attraverso un sofisticato processo di riconversione della sostanza inquinante capace di ‘mangiare’ Co2. E’ quanto realizza ‘Bio-Lng’, un impianto prodotto dalla torinese Hysytech e presentato oggi all’assessore regionale all’Ambiente e all’Innovazione tecnologica, Matteo Marnati insieme ad altri quattro impianti già esportati in tutto il mondo e e che potrebbero essere impiegati anche in Piemonte per migliorare la qualità dell’aria producendo energia, tra cui uno che produrrà idrogeno ‘verde’ estratto dal biogas.

"La Regione - ha osservato Marnati - sta incentivando la ricerca e la realizzazione di macchinari per la produzione di energia verde, che è sempre più richiesta dai Comuni. Con i fondi europei intendiamo garantire flussi economici per sostenere le imprese come questa che esportano tecnologia italiana nel segno dell’ecologia e della produzione di energia green".

L’impresa torinese che ha ​ siglato con Acea un accordo per la realizzazione di un nuovo sito a Pinerolo per la produzione di biometano, in grado di trattare fino a 1.500 metri cubi per ora di biogas, che entrerà in servizio a marzo 2020 ha anche acquisito di recente un’azienda olandese di Eindhoven dove viene prodotto il motore del frigorifero più potente del mondo, capace di abbattere la temperatura fino allo zero assoluto, ovvero -273 gradi.

Il macchinario è impiegato in ambito medico, ma anche per il trasporto dei gas liquidi sulle navi e a fini industriali per la sperimentazione di nuovi materiali, ed è capace di congelare all’istante anche alimenti di origine vegetale, consentendone il trasporto da una parte all’altra del mondo senza innescare processi di deterioramento. La sede principale con gli uffici e la fabbrica rimarranno al Science Park Di Eindhoven.