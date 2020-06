5G, il governo esercita i poteri speciali

Palazzo Chigi (Fotogramma)

Il governo esercita i poteri speciali previsti dal golden power in relazione alle operazioni notificate da operatori telefonici, Vodafone, Tim, Wind Tre, Fastweb riguardanti il 5G. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dal termine del consiglio dei ministri. Si' all'esercizio dei poteri speciali anche in relazione alla notifica della società Linkem su contratti o accordi per l’acquisto di beni e servizi relativi al 5G. Il Consiglio dei ministri, ha deliberato su proposta del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, a norma dell’articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Nella nota si legge che è stato deliberato "l’esercizio dei poteri speciali in relazione alla informativa notificata dalla società Linkem relativa a contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga su tecnologia 5G e acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione".

E ancora il cdm ha deliberato "l’esercizio di poteri speciali, con condizioni e prescrizioni, in relazione all’operazione notificata dalla società Vodafone Spa consistente in accordi aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G; l’esercizio dei poteri speciali in relazione all’informativa notificata dalla società Tim Spa relativa agli accordi conclusi prima del 26 marzo relativi ad apparati e sistemi di comunicazione rispetto ai quali la tecnologia 5G può essere considerata una naturale evoluzione".

Deliberato l’esercizio dei poteri speciali, "con prescrizioni, in relazione all’informativa notificata dalla società Wind Tre Spa. circa gli accordi stipulati con la società Huawei, aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G; l’esercizio dei poteri speciali in relazione all’informativa notificata dalla società Fastweb Spa relativa all’acquisto dalla società Zte Corporation degli apparati relativi alle componenti radio per la realizzazione dell’ultima tratta della rete 5G Fwa".