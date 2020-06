In arrivo il 'reddito di residenza', 700 euro per vivere in Molise

Una panoramica di Capracotta, Isernia (Foto da Facebook)

700 euro al mese se scegli di vivere Molise. E' l'idea del consigliere Antonio Tedeschi, membro della giunta regionale di centrodestra presieduta da Donato Toma, per ripopolare i piccoli paesi della regione che si concretizzerà in un bando pubblico il 16 settembre. In Molise -come si legge sul Corriere della Sera- circa 100 comuni sui 136 presenti, hanno meno di duemila abitanti e molti di essi si spopolano ogni anno che passa, con la morte delle attività e degli esercizi commerciali. Per aiutarlia ripartire ci sarà, dunque, il Reddito di Residenza Attiva: 700 euro a chi sceglierà di prendervi residenza e aprire un'attività commerciale per almeno cinque anni.

Trenta giorni per proporre la propria candidatura. "Questa iniziativa - scrive su Facebook Tedeschi - è nata per porre un freno al triste fenomeno dello spopolamento. E seppur consapevoli che le agevolazioni contenute nell'Avviso Pubblico non rappresentano la panacea di tutti i mali siamo altrettanto convinti che possano costituire un primo passo verso la rivitalizzazione dei nostri piccoli borghi".

Ma, chiarisce Tedeschi, "non possono certo essere intesi come una forma di assistenzialismo, bensì come un tentativo di creare economia sul territorio ed attrarre nuovi residenti, stimolando anche le persone provenienti da fuori regione che hanno voglia di cambiare stile di vita".

Qualcuno ha protestato, sembra, proprio tra gli abitanti contro la proposta della giunta. L'Associazione Forche Caudine, in una nota riportata dal sito 'Iserniaweb.it', fa sapere: "Ci leggiamo da parte delle istituzioni: 'Se vuoi venire in Molise, in paesetti in via di spopolamento ti paghiamo pure e bene. Perché, di fatto, sappiamo che è un sacrificio'". Tedeschi ha risposto di "vedere con dispiacere queste esternazioni" e ha promesso: "Il 'Rra' rappresenta solo un primo strumento in favore della rivitalizzazione economica e rigenerazione urbana dei piccoli comuni che, di fatto, non esclude potenziali e future misure a vantaggio di coloro che già popolano, con coraggio, ne siamo consapevoli, di questi centri".