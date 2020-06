Da Etoro un portafoglio per le aziende della 'rivoluzione' 5G

Yoni Assia, CEO e fondatore di eToro

Si arricchisce si un nuovo portafoglio, dedicato alle società che stanno guidando la rivoluzione 5G, la la piattaforma di investimenti multi-asset di eToro. Il portafoglio 5G Revolution include 45 delle aziende più grandi ed innovative che stanno sviluppando le infrastrutture e la tecnologia 5G, in un range che va dall'immobiliare, con l’American Tower Corporation, che gestisce il leasing delle aree nelle quali vengono costruite le antenne e le apparecchiature wireless, agli operatori telefonici come Deutsche Telekom, Vodafone e Verizon; dalle aziende produttrici di microconduttori come Micron Technology e Broadcom a quelle specializzate in infrastrutture come Ericsson, Intel e Qualcomm.

Il potenziale economico della transizione verso il 5G - ricorda la società di investimenti israeliana - è gigantesco: se nel 2017, il mercato 5G aveva un valore di 34 miliardi di dollari, entro il 2026 tale valore potrebbe superare i 3.400 miliardi di dollari. Ma, ammette Yoni Assia, CEO e fondatore di eToro, anche se "la maggior parte delle previsioni segnalano un’esplosione di investimenti in questo tipo di industria, non è un settore semplice nel quale fare investimenti. L’approccio di ciascun paese al 5G sarà differente e ci sono numerosi ostacoli da superare dal punto di vista normativo, legale e di pianificazione, prima di raggiungere un’implementazione di successo delle nuove reti. Abbiamo selezionato le aziende del settore che hanno il potenziale per essere un valido asset sul quale investire negli anni a venire”.

5G Revolution arricchisce ulteriormente l’offerta di portafogli tematici proposta da eToro, che vanno da big tech a criptoasset, energie rinnovabili, società che si occupano di gaming, banche, ingegneria genetica e industria di cannabis. Recentemente è stato invece lanciato da eToro il portafoglio dei droni. Anche per quest'ultimo 'pacchetto 5G' è disponibile la opzione CopyPortfolio, che consente di agganciare i propri investimenti alle scelte fatte da altri trader.