Agevolazioni prima casa anche sulla seconda, ecco i casi

(Fotogramma)

Sono due i casi in cui è possibile acquistare una seconda casa, senza bisogno di vendere la prima, usufruendo di nuovo delle agevolazioni fiscali previste dalla legge sulla 'prima casa'. E' quanto rileva 'Laleggepertutti.it' in un articolo pubblicato oggi sul sito.

Ciò succede, innanzitutto, quando l’abitazione precedentemente posseduta sia divenuta, in relazione alle esigenze del contribuente, inidonea all’uso; si pensi al caso di un immobile pericolante a causa di un sisma o troppo stretto per le mutate esigenze della famiglia (magari per l’arrivo dei figli). Il secondo caso si verifica quando la precedente abitazione è stata acquistata prima del 1993 da una ditta costruttrice; a chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta a un recente interpello,

Si tratta di due ipotesi che, pur non risultando in modo espresso dalla legge, rileva il sito di informazione e consulenza legale, sono state desunte in via interpretativa e, al momento, risultano pacifiche.