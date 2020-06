(Fotogramma/Ipa)

Bottega Veneta sbarca a Torino. La griffe vicentina, che fa capo al gruppo Kering, il 12 settembre prossimo aprirà il suo primo punto vendita a Torino, presso La Rinascente. Lo shop-in-shop, che si estende su una superficie di 40 metri quadrati ed è situato al piano terra, offrirà un'accurata selezione di borse e di piccola pelletteria per donna e uomo.

Gli interni del negozio sono stati ideati per enfatizzare la luminosità dello spazio con pareti di chiaro Marmorino e pavimenti in rovere naturale. A illuminare l'ambiente tagli a soffitto corrono lungo il perimetro, diffondendo una luce che valorizza le texture delle pareti e i materiali artigianali. Il tutto in armonia con i nuovi tavoli da esposizione in vetro e rovere naturale.